Politsei otsib Lääne-Harju vallas kadunud 81aastast Vellot 

Vello lahkus kodust täna õhtul kella 17.45 ajal. Ta on kodust varemgi samamoodi ära läinud ja suundunud näiteks Kloogale. Kuna mehe kodust paari kilomeetri kaugusel asub raudtee, võis ta istuda ka rongi peale

Vello on 180 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Tal on kiilas pealagi ja kodust lahkudes ei olnud tal suus proteese. Vellol võib seljas olla tumesinine paks jope. Politsei on kontrollinud Klooga piirkonda ja sealset raudteejaama, kuid ei ole meest seni leidnud.