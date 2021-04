Fischer: kolmandat koroonalainet me vältida ei suuda, kuid loodame, et see ei tule enam vastu suve 

Fischeri sõnul on raske prognoosida, mida esmaspäevased avamised võivad kaasa tuua, kuid praegu on nakatumiskordaja alla 1 ja nakatumine on langustrendis, küll aga mitte nii kiires languses, kui teadusnõukoda oleks lootnud.

Nakatumiskordaja on hetkel 0,83, mis on Fischeri sõnul hea, kuid nakatumise langustrend on aeglustunud. “Loodame, et see on ajutine ja aitavad kaasa mitmed asjaolud, nii kevadine aeg kui vaktsineerimine, siiski jätkub langustrend ka pärast esmaspäevaseid avamisi,” rääkis Fischer “Ringvaates”.

Kuid miks langustrend ikkagi siis nii aeglane on, kui kõik on kinni, vaktsineerimine käib ja inimesed liiguvad vähem ringi? Fischeri sõnul on näha regionaalseid erinevuseid: kui Harjumaal on nakatumine kenasti alla läinud, siis Ida-Virumaal, Pärnu- ja Viljandimaal on veel murettekitavad piirkonnad.

Vaktsineerimine mõjutab Fischeri sõnul praegu rohkem raskete juhtude esinemissagedust kui nakatumist üldiselt. “Vaktsineerimine veel väga suurt protsenti noorematest elanike gruppidest pole katnud, me ei saa loota, et ta hakkaks veel olulisel määral nakkuse levikut pidurdama, siin me peame ikka muud meetmeid kasutama, ehk kasutama maske, hoidma distantsi ja hoiduma veel suurematest kogunemistest,” ütles Fischer.

Millised kohad – kas koolid, kauplused või kohvikud – võivad enim nakatumist taas üles viia, on Fischeri sõnul raske öelda, sest uuringud annavad selle kohta vastukäivad vastuseid.

“Samas kohvikud-restoranid on päris mitmes uuringus näidatud, et ikkagi need on olulised ohukohad. Koolide osas sõltub väga palju sellest, kuidas koolis käimine on korraldatud, kas lihtsalt lapsed käivad koolis nagu enne pandeemiat, või võetakse tarvitusele erinevad meetmed, näiteks pööratakse suurt tähelepanu ventilatsioonile ja tuulutusele, üritatakse koolilapsi nii palju hajutada kui see vähegi võimalik on, samuti maskide kandmist soositakse. Sellised asjad on mitmetes maades aidanud hoida koole niimoodi töös, et sellega ei kaasneks väga palju nakkuskoldeid,” selgitas ta.