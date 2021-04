Kummaline volbriöö: juba teist aastat järjest jäävad rektor ja linnapea õlleta 

Mullu jättis EÜS organiseeritud Baeri pea pesemise ära, siis tuli toonasel esimehel tagasihoidlikult lisada, et siis üksikuid traditsiooni hoidjaid võib seltsi liikmeskonnas esineda ja keegi võib Baerile peapesu korraldada omaalgatuslikul. Täpselt see aasta tagasi juhtuski ning sellest lähtuvalt täidetakse traditsioon organiseeritud korras. Tõsi, ilma publikuta.

„Meie maja on avatud ja kellel on õigus sinna tulla, võib tulla,“ ütleb Sova ülejäänud ettevõtmiste kohta. „Seega pole välistatud, et mõned meie liikmed siiski volbriõhtul meie majas on.“

Nagu Sova juba ütles, siis tavapärane rongkäik üle Raeplatsi ja ülikooli peahoone ette ning selle juurde käiv linnapeale ja rektorile pakutav kesvamärjuke jäävad taas ära. Akadeemilised organisatsioonid on kolinud oma ettevõtmised veebi. Mullusest on eeskuju olemas ning pea kõik korporatsioonid teevad mingit laadi kohtumisi interneti vahendusel.

Näiteks korporatsioon Rotalia korraldab tavapärase mai alguse aiapeo, kuid seda vaid veebipeona ja kuulutuse juurde on märgitud, et peole isiklikult kohale ilmumine on rangelt keelatud. Ehkki urisejaid stiilis „see pole see“ on palju, siis nii mõnedki korporandid alustasid üksteise peovarustuse võrdlemisega ja selle üle aasimisega juba reede ennelõunal.