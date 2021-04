Maailm PIDU KATKU AJAL: suurte usupühadega võib kaasneda koroonaplahvatus Aare Kartau , täna 16:17 Jaga: M

India usupühadeks kogunes Gangese äärde suur rahvamass. Ilmselgelt eiras enamik inimesi koroonapiiranguid. Foto: Reuters/Scanpix

Äsja hukkus Iisraelis toimuval Lag B'Omer usufestivalil toimunud kaoses üle 40 inimese. Ehkki riik on koroonavastases võitluses hästi esinenud, püstitas rahvarohke usupüha korraldamine jätkuva pandeemia ajal küsimusi. Eksperdid usuvad, et India koroonakriisi taga on vähemalt osaliselt hiljuti toimunud usupühad. Nende kõrval on veel teisigi suuri religioosseid suursündmusi, mida pandeemia ajal ilmselt täielikult ära jätta ei suudeta.