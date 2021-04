Eesti uudised TOETAJAD ŠOKIS! EKRE fraktsiooniga liitus Punaarmee ülistaja, kes korraldab nõukogude võidupüha üritusi Marvel Riik, Arvo Uustalu , täna 15:18 Jaga: M

VABASTAJAD JA OKUPANDID ÜHES PAADIS! EKRE Narva fraktsiooniga liitus Larissa Olenina (pildil), kes teeb praegu ettevalmistusi 9. mai võidupüha tähistamiseks. Olenina armastab küll Eestit, aga ta sümpaatia kuulub ka Venemaale: viimases maailmasõjas sõdisid tema esivanemad Punaarmees. Foto: Kollaaž (Robin Roots, Larissa Olenina / Facebook, Aldo Luud)

Narva linnavolikogu EKRE fraktsiooniga liitus neljapäeval endine keskerakondlane Larissa Olenina, kes on meedias silma paistnud sellega, et korraldab piirilinnas nõukogude võidupüha üritusi ja õpetab noortele „tegelikku ajalugu“, sealhulgas seda, et Punaarmee vabastas 1944. aastal Eesti.