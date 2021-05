Eesti uudised LUMEHELBEKESED NÕUAVAD ISADELT KOHTUS RAHA: täiskasvanuna tahavad nad endi takso- ja restoraniarvete kinnitagumist! Nils Niitra , täna 12:00 Jaga: M

GALERII

SAMA DNA LAUPKOKKUPÕRGE: Valdavalt nõuavad täiskasvanud lapsed kohtus raha oma isadelt, emadelt soovitakse sama haruharva. Foto: Leo Lätti

Isa on paljas kui püksinööp ja pakub oma täismehest pojale kasutatud autot, aga poeg on kohtus järeleandmatu – maksa mulle 292 eurot kuus! Eesti kohtud on hekseldanud ainuüksi tänavu üle paarikümne täiskasvanud lapse elatisnõude nende isade vastu.