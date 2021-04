KÕIK, MIDA OLED TEADA TAHTNUD: esita küsimus kosmoses viibivale astronaudile 

„Euroopa kosmoseharidusvõrgustiku ESERO-ga liitumise järel on unistused reaalseks saanud. Võimalus esitada orbiidil olevale astronaudile küsimusi ning valitutele ka otseühenduses vastused saada on vaid kolmel riigil, ning üks nendest on Eesti,“ sõnas ESERO Eesti juht Heli Lätt. Kosmosekõnes osalevad peale eestlaste ka austerlased ja prantslased.

Pesquet’ jaoks on see teine kosmoselend. Ta jõudis ISS-i SpaceX-i kosmoselaevaga Crew Dragon ning sai ühtlasi esimeseks euroopa astronaudiks, kes SpaceX-i kosmoselaevaga orbiidile on lennanud. Pesquet’ seekordne missioon kannab nime Alfa. Kosmosejaamas on tema ja kolleegide eesmärk teha teaduseksperimente ja täiustada päikesepaneelide elektrisüsteemi.