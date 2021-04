Elva haigla | Külastuspiirangud on vajalikud patsientide kaitseks 

Eestis on koroonaepideemia tõttu juba üle aasta sisuliselt eriolukord. Just eakamad inimesed on koroonaviiruse poolt rohkem haavatavad ja nendel on selle haiguse tagajärjed raskemad. Me kõik teame, kui raskete tagajärgedega on olnud haiglates ja hooldekodudes tekkinud haiguskolded. Selle tõttu on kõik haiglad ja hooldekodud kehtestanud piirangud patsientide külastamisele. Need piirangud on kehtestatud eelkõige patsientide kaitseks.

Meieni on jõudnud soove, et me lõdvendaks piiranguid. See on arusaadav, kuid arvestades hetkeolukorraga ja püüdes kaitsta maksimaalselt meie patsiente, ei ole me veel piiranguid lõdvendanud.

Tegelikult on oluline, kuidas asutus tuleb toime selle muutunud olukorraga ja mida ta teeb probleemide lahendamiseks. Samas ei tohi need lahendused tõsta haiguse leviku riski. Meie haiglas on lubatud kontrollitud külastus kõigi patsientide juurde, kuid samas oleme ära määranud, mitu külastajat võib päevas ja nädalas olla. Seejuures püüame võrdselt kohelda kõiki patsiente (mõnede patsientide juurde soovib tulla rohkem lähedasi, mõne juurde vähem), terminaalses seisundis (surijad) patsientide juurde oleme lubanud sagedasemaid külastusi; oleme püüdnud arvestada lähedaste soovidega, kui nad on tulnud välismaalt ja soovivad näha meie haiglas oma lähedast. Seega on meil reeglid, mis peavad kaitsma meie patsiente, kuid me püüame olla mõistvad.

Meie haiglas on alates novembrist olemas patsientide jaoks Skype'i kaudu suhtlemise võimalus. Selleks oleme ostnud nii patsientide kui ka vajadusel külastajate jaoks sülearvutid. Oleme eraldanud ruumi lähedaste jaoks, kes soovivad sagedamini oma tuttava/sugulasega suhelda ja seal ruumis on meil arvuti, mille kaudu saab lähedane oma tuttava või sugulasega suhelda. Nii oleme me mõelnud inimeste peale, kellel ei ole võimalust iseseisvalt kasutada Skype'i. Haigla sotsiaaltöötaja on valmis juhendama meie patsienti või külastajat, kui tekib raskusi Skype'i kasutamisel.