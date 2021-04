VIDEO | Iisraeli usufestivalil tekkinud kaoses tallati surnuks üle 40 inimese 

Väidetavalt põhjustas mässu valjuhääldist avaldatud teade, milles paluti inimestel laiali minna. Mõned palverändurid arvasid seetõttu, et piirkonnale on tehtud pommihäire ja puhkes paanika. Kõik inimesed üritasid koos lahkuda kitsa väljapääsutee kaudu ja kukkusid üksteisele otsa. Praeguse seisuga on teada vähemalt 44 hukkunust, ent vigastada sai veel üle saja inimese – neist mõned toimetati raskes seisundis haiglasse.