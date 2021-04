VIDEO | Iisraeli usufestivalil tekkinud kaoses tallati surnuks 45 inimest

Väidetavalt põhjustas öösel kella ühe paiku vallandunud mäsu valjuhääldist avaldatud teade, milles paluti inimestel laiali minna. Mõned palverändurid arvasid seetõttu, et piirkonnale on tehtud pommihäire ja puhkes paanika. Kõik inimesed üritasid koos lahkuda kitsa väljapääsutee kaudu ja kukkusid üksteisele otsa. Teised pealtnägijad süüdistavad toimunus politseid, kes kitsaste tänavate rägastikus ühe taganemistee kinni panid. Seda, et politseibarrikaadid inimeste normaalset laialiminekut takistasid, kinnitasid paljud kohalolnud. Ka meedikutel oli raske kannatanutele ligi pääseda. Praeguse seisuga on teada vähemalt 45 hukkunust, ent vigastada sai veel kusagil 150 inimest – neist mõned toimetati raskes seisundis haiglasse.

„See juhtus sekundi murdosa jooksul. Inimesed lihtsalt kukkusid ja trampisid teineteise peal. See oli katastroof,“ teatas üks pealtnägija kohalikule meediale. Internetis levivatelt videotelt on näha, kuidas tuhanded kokkupressitud inimesed intsidendi arenedes paaniliselt põgeneda üritavad. Katastroofi peamiseks põhjuseks peetaksegi ülerahvastatust, ehkki selle täpsemaid asjaolusid alles uuritakse.

Peaminister Benjamin Netanyahu lubas õnnetuspaika külastades, et otsemaid algatatakse uurimine ning et riik lubab teha kõik, et sellist tragöödiat enam ei juhtuks.