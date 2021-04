Kommentaar Tiit Kuresilma | Keda meie küla Eesti presidendiks pakub Tiit Kuresilma, insener-kolumnist , täna 21:33 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Külavanem Roosimäe Paul kutsus meid kokku, et on tähtsat Eesti asja ajada. Lisas, et viirusekaitse on tema poolt korraldatud. Oligi. Pidasime nõu õues, kus oli lõke süüdatud ja sai tõepoolest Eesti asja ajada, pidades vahemaad 2 + 2. Ta oli oma maakeldrist ka mõned pudelid koduveini tütre tagant pihta pannud. Nii, et ilus koosolek oli.