ŠOKK LÄTI VÄIKELINNAS: noor kiirabiarst hukkus leekides 

Esialgu raporteerisid nii Läti meedia kui uudise neilt üles korjanud välismaa väljaanded, et tegemist oli vihakuriteoga – Normunds oli homoseksuaalne noormees. Seda, et neid ründas kortermajas elanud homofoobne naaber väitis ka intsidendi teine ohver, kes sai raskelt viga, ent jäi ellu. Kohalikule ajalehele kirjeldas ellujäänu, et tema üritas Normundsi elu päästa. Ta ärkas Normundsi karjete peale, mis tulid maja trepikojast, korterist väljas. Ta üritas kaaslast vanni panna ja leeke kustutada. Kannatanu rääkis, et kuigi nad olid vaenuliku naabri kohta esitanud kaebusi nii politseile kui tolle töökohta, ei võtnud keegi midagi ette. Läti LGBT+ kogukonda esindav organisatsioon Mozaika mõistis rünnaku hukka ning lisas oma pöördumises, et sellised kuriteod on tagajärjeks mõnede poliitikute vaenulikule sõnakastusele.