HULLEM KUI COVID: Kreml peab salakavalat sõda meie kõigi peas ja südames 

Kui mitusada aastat tagasi kuulutas üks riik teisele ametlikult välja sõja ja ründas, siis tänapäeval on sõja ja rahu vaheline piir hägustunud, et mitte öelda: seda ei olegi enam. Kas elektrijaama rivist välja lööv küberlöök, parlamendipoliitikute lollitamine valeidentiteeti kasutava trolliga, ministeeriumide vastu suunatud ja infot õngitsevad küberrünnakud, teise riigi valijate süsteemne mõjutamine pooltõdede ja valeinfoga nende käitumise muutmiseks, keemiarünnak keset Suurbritanniat, laskemoonalao õhkimine NATO riigis või siseriiklike aina hoogustuvate valitsusvastaste meeleavalduste õhutamine on sõda või sõjategevus?