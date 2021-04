Bideni kõne ajal puudus „ellujääja“ 

Bideni kõne sisu suuri üllatusi ei toonud, kuid kogu ürituse juures oli märkimisväärne see, et puudus ajalooline nn määratud ellujääja, poliitik, kes kongressi ründamise korral presidendiameti üle võtaks. Traditsiooniliselt on ju kohal kogu poliitiline ladvik: president ise, asepresident, esindajatekoja spiiker ja kõik senaatorid ning kongresmenid. Sel korral istusid rahvaesindajad üksteisest hajutatult ning saalis viibis vaid 200 inimest (kongressi kahes kojas töötab muidu kokku 535 poliitikut). Esmakordselt olid mõlemad presidendi selja taga istuvad isikud naisterahvad: asepresident Kamala Harris ja spiiker Nancy Pelosi.