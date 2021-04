Top | Sputnik või surm! 

Pärast seda, kui Isamaa Kojamees lebaskles riigikogu istungi ajal suitsu pahvides voodis, sai spekuleeritud, mis järgmiseks juhtuma hakkab, kui Leedus näiteks homovastane parlamendisaadik jäi kodukontoris kaadrisse koos palja meesterahvaga. Eestis tegi otsa lahti kohaliku poliitika enfant terrible Jürgen Ligi, kes paljastas kaamera ees alakeha, nimetades toimunut tehniliseks rikkeks. Ka saadik on inimene ning on näha, et tipudki on lockdown´ist väsinud.

Et juba teist aastat järjest jääb ära maialguse suurjoomine, mil pealinna kesklinn muidu üheks suureks läbupaigaks muutus, peaks ju rahvatervisest hoolijatele vaid rõõmu pakkuma. Valitsuski sättis leevendamise nõnda, et volber ikka keeluaega jääks. Karta aga on, et ega peod pidamata jää, need kas toimuvad varjatult või lükatakse veidi suve poole edasi, et siis endast loom välja lasta. Või loota, et pandeemia suretab volbri igaveseks välja?