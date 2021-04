Juhtkiri Juhtkiri | Kärpekirvega laste kallale Ohtuleht.ee , täna 17:17 Jaga: M

Valitsuselt tulnud ootamatut sõnumit, et järgmise aasta riigieelarves kärbitakse laste huvihariduse senist 14 miljonit tervelt poole võrra, ei mahenda ka haridusminister Liina Kersna põhjendus, et kärbe toimub õpetajate palgatõusu nimel, sest muidu tuleksid õpetajad tänavale. On tõsiasi, et juba teist aastat on just õpetajatel meditsiinitöötajate kõrval olnud suurim lisakoormus distantsõppe tingimustes teadmiste jagamises.