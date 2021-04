Seisukoht | Eesti poliitika halvad päevad 

Võiks ju arvata, et erakondadesse uute liikmete meelitamine, et nad siis sisevalimistel „õige“ kandidaadi valiks, on miski, mis jääb Eesti poliitikaajaloo tumedasse ja nüüdseks unustatud minevikku. Aga ei, sel nädalal saime teada, kuidas nelisada inimest sai kutse liituda Isamaa erakonnaga just eesmärgiga hääletada sisevalimistel „nii nagu vaja“. Kui sellised asjad ikka veel „juhtuvad“, kuidas küll siis üldse saab rahva usaldus erakondadesse ja poliitikutesse kasvada?

Mis küll toimub poliitiku peas, tõstatus taas küsimus, kui selgus, et haridusministeerium plaanib kärbetega alustada laste huvitegevuse toetuse vähendamisest. Seesugused plaanid on ühtaegu südametud ja strateegiliselt arusaamatud. Praegusel koroonaajal tuleks teha kõik, mis annab, et lapsed nutiseadmetest eemal hoida, et nad saaksid tegeleda millegagi, mis neid arendab ja hoiab neil vaimu värske.