2017. aastal Antarktikast irdunud jäämägi hõlmas ligi 6000 ruutkilomeetrit. Väikese riigi suurusest A68-st sai oma kauniduse poolest ka sotsiaalmeediatäht. Nüüd aga näitavad satelliidid, et megamägi on peaaegu kadunud. Ta on pudenenud väiksemateks fragmentideks, mida USA riikliku jääkeskuse hinnangul pole mõtet enam jälgida.