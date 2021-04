Floridas lastakse lahti muundatud sääsed 

NBC Newsi teatel lastakse Floridas lähinädalail lahti 144 000 mittehammustavat isassääske Aedes aegypti – tegu on geneetiliselt muundatud isenditega, kes on pärit Briti firmast Oxitec. Eesmärk on panna isased paarituma emaste (ja verd imevate) Aedes aegypti'dega, nii et nende võimalikud emased järeltulijad ei jääks enam ellu. Aedes aegypti levitab dengepalavikku, Zika viirust ja kollapalavikku, peale nende ka koerte-kasside südames levivat ümarussi Dirofilaria immitis.