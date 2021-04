Mikroplasti saab hävitada bakterite abil 

Bakteritel on kalduvus grupeeruda ning pindade külge kinnituda – biokile nime kandva moodustise ilmekas näide on hambakatt, mida igal hommikul hammastelt maha nühime. Hongkongi polütehnilise ülikooli teadlased tahavad seda kleepuvust kasutada lindilaadsete mikroobivõrkude loomiseks, millega saab saastatud veest mikroplasti kokku koguda. Sellest moodustuvaid kämpe saab hõlpsasti koguda ja ümber töödelda. Teadlased usuvad, et ehkki see uurimus on alles algusjärgus, võib sellest tulevikus plastisaaste likvideerimisel palju abi olla.