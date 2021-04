Krimi Automaat, vintpüss ja granaadid kilekotis: Assar Pauluse koerakuudist leitud relvaladu on muljet avaldav Kristjan Väli , täna 16:05 Jaga: M

GALERII

Assar Paulus veebruaris kohtusaalis. Foto: Martin Ahven

Allilmategelase Assar Pauluse abikaasa helistab läinud aasta kevadel häirekeskusse, et teada anda koerakuudi katuse alt leitud relvadest, laskemoonast ja granaatidest. Ja küsib: kuidas on võimalik, et relvad seal on? Vaid mõned aastad tagasi tehti Pauluse kodus läbiotsimine ja siis midagi ei leitud. Sama küsimuse lööb letti ka Pauluse advokaat kohtusaalis.