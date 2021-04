VAKTSIINISURVE IDA-VIRUMAAL: kas nüüd tahetakse ka meie noori tappa?! 

Nagu teatripiletite puhul. Teatrites, kuhu on alati pileteid saada, on etendused harva välja müüdud. Samas teatritesse – näiteks Linnateatrisse – kus valitseb alati piletite defitsiit, on tung seda suurem. Kõik a priori arvavad, et see teater, kuhu pole pileteid kunagi saada, lihtsalt peab olema kohutavalt hea.