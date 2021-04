UUS REAALSUS! Õpetajaid hakkavad viiruse eest kaitsma kaelaskantavad õhupuhastid 

„Õhupuhastajaid jagatakse riigikoolidele, eelkõige hariduslike erivajadustega laste koolidele,“ ütles ministeeriumi pressiesindaja Aire Koik, jättes täpsustamata, millistele koolidele täpselt seadmed välja jagatakse. Ta lisas, et koolid saavad neid kasutada oma äranägemise järgi.

Õhupuhastajat kasutades on näha isiku suu ja näoilme. Kuulmispuuetega inimestele annab see võimaluse lugeda suult, autismispektri häiretega lastega töötavatel inimestel aitab vältida olukordi, kui maski kandmise tõttu ei tunne laps oma tuttavat ära või näo kaetus häirib suuresti suhtlust. Ka logopeedidele võiks tööd tehes olla mugavam kasutada õhupuhastajat kui teisi isikukaitsevahendeid.

Eesti tehnoloogiaettevõte Respiray, mille üks asutajaid on pangandustegelane Indrek Neivelt, tutvustas seadet tänavu veebruaris. Toonases pressiteates on lubatud, et kaelaskantavad õhupuhastid puhastavad kuni 99% sissehingatavast õhust UV-kiirguse abil. Just UV muudab õhus leiduvad viirused ja bakterid kahjutuks.