Seeder erakonnakaaslastele: tuleb välja selgitada, kes on soovinud erakonna liikmeks astuda teadlikult ja kes formaalselt

Eesti Päevaleht kirjutas neljapäeval, et üle neljasaja uue parteiliikme värbamisel lubati neile ka meelehead. Värbamiskampaaniat viis läbi jaanuaris Isamaaga liitunud Madis Süti kampaaniameister Alina Berebeljuh, kes lubas liitunute vahel välja loosida ka kaks korda 100 eurot.

Isamaa esimees kinnitas, et ta ei olnud rohkem teadlik uute liikmete vastuvõtmisest, kui eelmises eestseisuses Tartu linna ja Ida-Virumaa piirkonna esindajate põgus informatsioon uute liikmete kaasamise kohta, kus ei mainitud ühegi inimese nime ega vastuvõetavate liikmete arvu.

"Isamaa põhikirja kohaselt on uute liikmete vastuvõtmine piirkonna juhatuste pädevus. Nüüd peab Tartu linna piirkonna juhatus uuesti läbi vaatama kõik liikmeks astumise avaldused ja välja selgitama, kes on soovinud erakonna liikmeks teadlikult astuda ning millised avaldused on formaalsed. Alles pärast seda kanname vastuvõetud liikmed registrisse ning neil tekivad liikmete õigused ja kohustused," lisas Seeder.

Esimees lubas, et juhtumit arutatakse kindlasti põhjalikult järgmises Isamaa eestseisuses. "Isamaa asutajaliikmena ja erakonna esimehena mõistan resoluutselt hukka tegevused, kus erakonna nimel või erakonna sümboolikat kasutades levitatakse ajakirjanduses või sotsiaalmeedias informatsiooni ja videosid, mis kahjustavad erakonna mainet ja usaldusväärsust. Selline tegevus on lubamatu ja loodan, et erakonna liikmed selles ei osale(nud)."

Seeder kutsus kõiki erakonna liikmeid oma tegevuses järgima häid tavasid ja lähtuma heast poliitilisest kultuurist ning olema nõudlikud ja korrektsed uute liikmete vastuvõtmisel. "Erakonna maine ja hea nimi on meie ühine väärtus aga sõltub samal ajal ka iga üksiku liikme tegevusest!"