Nakatatud ajateenija | Kuidas kaitseväe korralagedus mind koroonaga nakatas

Siis viidi meid uuesti Paunkülast Tallinna ning siis tehti uued testid. Seekord oli ühes toas juba neli koroonakahtlusega ajateenijat. Sain positiivse testi ja seda suuresti just kaitseväe tegutsemise või teguvusetuse tõttu. Küsimustele, miks ajateenijate tervisega riskitakse, vastati vaid, et neile on antud selline käsk ja nemad täidavad seda.

Põhjus, miks pandi mitu koroonakahtlusega isikut ühte ruumi, on asjaolu, et pataljonis on ruumipuudus. Ajateenijad on kõik üksteisega pidevalt lähikontaktis, maski kandmine ja desinfitseerimise võimalused on kohati puudulikud. Ühekordsed maskid, mis ajateenijad saavad, on mitmeid päevi järjest kasutusel. Lähikontaksed või koroonakahtlusega ajateenijad on kohustatud osalema välitundides, kus ajateenijad on üksteisega pidevas lähikontaktis.