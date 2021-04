Seisukoht | Nõia elul pole taaskord võlu 

„Inimestel elu igav, haldjail hallivõitu. Nõia elul, sel on võlu, laskem luuasõitu,“ kõlavad legendaarsed laulusõnad. Kuid praegu on haldja hall elu üle kadnunud nii lihtsurelikule kui ka nõiale. Ei aita isegi see, kui sõrgu klõbistades põrgu sõita – koroonaviirus, va saatanasigitis, jääb ikka maale maha.

Ja nüüd – jälle! Luua vitsad on juba ära kuivanud ja vars taga mädaneb. Peoriided on koid auklikuks söönud, must kass on kodus igavusest karvutuks silitatud. Kuid lootus sureb viimasena isegi nõiarahva seas – järgmine aasta tuleb sajandi vingeim volbriöö!