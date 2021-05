Müüdid ning sagedasemad küsimused implantatsiooni ja proteesimise kohta 

Happy Smile Hambaravi on aga oma praktika käigus kokku puutunud erinevate väidete ja uskumustega, mis ei ole kuigivõrd tõesed. Siinkohal toome ära levinumad neist:



Implantaatide paigaldamine tähendab, et pool aastat peab olema hambutu.

Üldsegi mitte! Antud meetod ja üleüldiselt implantatsioon kohese koormamisega on just mõeldud sellise olukorra välistamiseks!

Kohene implantatsioon tähendab, et ühe vastuvõtu käigus paigaldatakse implantaadid ja seejärel kruvitakse ka proteesid nende külge. Seega, õhtul või hiljemalt ühe kuni kolme päeva pärast jalutab inimene ravikabinetist välja laitmatult funktsioneerivate uute hammastega! Mõistagi tekitab suupiirkond vahetult peale operatsiooni kerget ebamugavustunnet, kuid kindlasti ei pea päevagi hambutuna veetma!



„All on 6“ ja „All on 4“ meetodil paigaldatud proteese on hiljem keeruline ja kulukas vahetada või parandada.

Kuna proteesid on implantaatidele paigutatud kruvidega, ei ole proteesi eemaldamine, muutmine ja parandamine selleks hästi varustatud kliinikus kuigi keeruline protsess. Ajutist akrüülstruktuuri saab alati uuendada või mugavamaks muuta. Püsiprotees on väga vastupidav ning vahetamise või parandamise vajadust tuleb harva ette.



Protees on tehtud ühe malli järgi ja see on ebamugav.

Kaasaegne tehnoloogia võimaldab läheneda igale inimesele individuaalselt. Implantatsioonialgoritmi valib arst kompuutertomograafia piltide ja 3D-modelleerimise põhjal. Töö teostatakse vastavalt patsiendi loomuliku hambumuse iseärasustele ning paigaldatud protees on suus praktiliselt sama mugav kui loomulikud hambad.



Proteesid teevad vanaks.

See on müüt, mida võib uskuda ainult inimene, kelle hambad on kõige paremas korras. Õigesti paigaldatud proteesid mõjuvad kindlasti oluliselt noorendavamana kui puudulikust hambumusest tingitud auklik naeratus või rippuma kippuvad põsed.

Lisaks välisele efektile annab ilus hambumus ka sisemise enesekindluse, mis mõjub alati nooruslikult.



Olen implantaadi paigaldamiseks liiga vana.