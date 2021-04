KUIDAS KARU KODUÕUELT EEMAL HOIDA? Spetsialist: see soovitus aitas! 

Keskkonnaamet sai eelmisel reedel teate, et Järvamaal Otiku külas käib üks karu juba mitmendat korda pererahva õuel. Teadaoleva info järgi on karu õuel mõned minutid uudistanud ja siis lahkunud. Pererahvas aga tundis muret, kas karuga tuleks tegeleda, seda enam, et peres on väike laps. Kohalikud jahimehed ei osanud pererahvast aidata – pole jahihooaeg ning karu pole midagi halba korda saatnud – ning suunasid pererahva oma murega keskkonnaametisse. Sealt tuli soovitus sulgeda korralikult õuevärav.