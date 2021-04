AMETNIKE PALGANUMBRID: kes kui palju teenib? Kelle palk tõusis kõige enam? Milline linnapea sai 2600 eurot rohkem preemiat kui seadus lubab? 

Riigiametnike keskmine kuupalk oli 2020. aastal rahandusministeeriumi teatel 1948 eurot (kasv aastaga 3,8%) ja kohalike omavalitsuste ametnike kuupalk 1752 eurot (kasv aastaga 3,5%). Seda on märksa rohkem kui Eesti keskmine brutopalk samal ajal - 1448 eurot. Tuleb aga silmas pidada, et ametnikest koguni 65% on kõrgharidusega, Eestis tervikuna aga 42%.