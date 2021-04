KÄRPED TULEKUL! Peaminister Kallas: nagu pere ei saa pikalt elada üle jõu, nii ei saa seda teha ka riik

Peaministri sõnul möönis ka valitsuse juures käinud eelarve nõukogu, et Eesti on pikalt elanud üle jõu ehk headel aegadel on kulutanud rohkem raha, kui seda on tegelikult olnud. „Seetõttu seisis meie valitsusel ees topeltraske ülesanne: leida kate eelarves vajadustele, mis kriisis on tekkinud, ja ka siis kate tühjadele kärbetele, mis eelarve veelgi enam tasakaalust välja viivad,“ selgitas Kallas kärbete tagamaid.

Kallase sõnul ei ole riigi eelarve tasakaal asi iseeneses, kuid riigitasand peab olema kriisis tegutseva erasektoriga solidaarne ja kulusid kokku tõmbama. „Korras riigi rahandus suurendab meie majanduse vastupanuvõimet võimalike tulevaste kriiside vastu. Meie hiljutine võime laenata suuri summasid soodsatel tingimustel tuli meie heast riigirahanduse reitingust, mille vundamendi lõi meie varasem korras riigirahandus,“ täpsustas ta.

Positiivse külje pealt tõi Kallas välja, et kriis annab võimaluse reformideks, mida muidu ei ole võimalik ette võtta. Peaministri sõnul peab riigiaparaat leidma koostöökohad erinevate ministeeriumite vahel ja kaardistama kohti, kus riigi erinevates valdkondades tehakse samu asju. Aastaks 2022 peaks kulude kokkuhoid ulatuma 61 miljoni euroni. Samas rõhutas Kallas, et kärped ei puuduta kaitsekulusid, mis järgmise nelja aasta jooksul on üle 2% sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Sellele lisanduvad veel kulud, mida tehakse liitlaste heaks. Lisaks jääb püsima teadusrahastus, mis moodustab 1% SKTst.

„Pingutasime väga, et leida raha päästjate, politseinike ja õpetajate palgatõusuks. Jah, tean, seda on vähe, aga olukorras, kus peame kõike kokku tõmbama, on need ainsad ametid, kes palka juurde saavad. Õpetajate palkadeks on kavandatud 2022 kokku ligikaudu 400 miljonit eurot,“ ütles Kallas.

Aastast 2023 peaks keskmine pension muutuma tulumaksuvabaks ehk edaspidi hakkab riikliku vanaduspensioni saajate maksuvaba tulu olema võrdne keskmise vanaduspensioni suurusega. „Kui 2023. aastal on keskmine pension umbes 620 eurot, siis sama suur on pensionäri maksuvaba tulu, olenemata tema muudest sissetulekutest,“ selgitas peaminister.

Eelarvenõukogu: järgmiste aastate eelarvepuudujääk ei peaks ületama 3%