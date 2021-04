Vene sõjaväeluure jaoks töötanud IT-ettevõtja pääses Tartu vanglast vabadusse 

Tartu ringkonnakohus tühistas Ilja Tihhanovski kaitsja, vandeadvokaat Meelis Masso määruskaebuse alusel Tartu maakohtu tänavu märtsi määruse, millega jäeti süüdimõistetu Ilja Tihhanovski mõistetud karistusest tingimisi enne tähtaega vabastamata. Kohus määras Tihhanovski katseaja tänavu 10. detsembrini. Ilja Tihhanovski tunnistati 2018. aasta aprillis Tartu maakohtu otsusega kokkuleppemenetluses süüdi ja teda karistati 4 aasta pikkuse vangistusega. Kahtlustuse järgi töötas Tihhanovski GRU heaks ning tema ülesanne oli samuti koguda informatsiooni riigikaitseliselt ja riigi toimimise seisukohalt elutähtsate objektide kohta ning täita muid temale antud ülesandeid, on varasemalt kirjutanud Postimees. Kohtuasjast selgub, et Tihhanovski ei osanud probleemiga tegeleda ega kellegi poole pöörduda. Kinnipeetava sõnul ei teavitanud ta kedagi, et temalt soovitakse ähvarduste teel infot saada, kuna tal oli pidev hirm, et midagi halba võib juhtuda.

Praegu on Tihhanovski omandamas aga kõrgemat haridust Tallinna Tehnika Ülikooli Tartu Kolledžis küberfüüsikaliste süsteemide erialal. Enne vangistust töötas ta osaühingus, kus tegeles programmeerimise ja tarkvara koostamisega.