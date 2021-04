Tantsukool pöördus muusika kasutustasude tõttu Riigikohtusse   

Mullu sügisel leidis Tallinna ringkonnakohus, et Eesti Esitajate Liit on kohtumenetluse käigus piisava elulise veenvusega tõendanud, et 2014-2016 kasutati JJ-Street treeningtundides vähemalt osaliselt fonogramme ning sellega kaasnev kohustus - maksta tasu teose esitajatele ja fonogrammitootjatele - oli jäetud täitmata. Eesti Esitajate Liidu tegevjuht Urmas Ambur on öelnud, et lisaks tagasiulatuvalt välja mõistetud tasudele ja viivistele on kohtuotsuses eraldi välja toodud nõue, et JJ-Street tantsukool on edaspidi kohustatud hoiduma fonogrammide kasutamisest Eesti Esitajate Liidu nõusolekuta ja tasu maksmiseta. Tänaseks on Urban Style esitanud kassatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtu otsusele Riigikohtule. Riigikohus on teinud menetlusse võtmise määruse ja hakkab asja arutama.