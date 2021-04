Maailm LÄBIOTSIMINE: FBI tungis kuldvaarika laureaadi ja Trumpi advokaadi korterisse Toimetas Greete Kõrvits , täna 20:00 Jaga: M

Foto: Reuters/Scanpix

Föderaalagendid otsisid kolmapäeval läbi tuntud meediafiguuri, endise linnapea ja juristi Rudy Giuliani korteri New Yorgis Manhattani linnaosas. Uurimine on seotud tema tegevusega Ukrainas. Giuliani eitab, et oleks midagi valesti teinud.