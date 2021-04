Krimi MIKS KEEGI EI MÄRGANUD? Kasulastega vägivallatsenud Malle Kobin käskis sekkujatel pere siseasjadest eemale hoida Kristiina Tilk , täna 18:20 Jaga: M

VAIKIGE! Kui kasulapsed Kobini juurest minema viidi, ei lubanud ta neil endast teistele rääkida. Küll aga käskis ühe konkreetse poisi kohta võimalikult palju halba rääkida ja ka ise asju juurde mõelda. Foto: Robin Roots

Väidetavalt ringlesid jutud, et 2013. aastal aasta ema tiitliga pärjatud Malle Kobin kasulastega vägivallatseb, juba aastaid, enne kui tema suhtes viimaks kriminaalasi algatati. Sekkuda kas ei julgetud või loodeti, et seda teeb keegi teine. Kes vähegi ka püüdis Kobinat korrale kutsuda, sai naise pahameele osaliseks. Ametnikele suutis naine endast jätta hea mulje – üks neist leidis sootuks, et mure on natukene üle paisutatud...