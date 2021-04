Ene Pajula | Kõiges on süüdi naised! Kas tõesti? Küsib mammi 

Sest tundus, et poliitiline kultuur on juba nii alla käinud, et enam allapoole minna ei saa. Ja samas tuli mammile meelde ka üks teine lugu, mida talle rääkis üks ammune kolleeg: „Tead kui õudne tunne see on, kui arvad, et oled juba põhja välja jõudnud, aga siis kõditab keegi sind talla alt! Mis tähendab, et põhjani on veel palju maad. Et saab küll hullemaks minna, ja palju!“