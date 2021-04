Granaadikujuline sekslelu põhjustas paanikat 

Kuna selliseid esemeid leitakse Saksamaal tihti, vastasid ametivõimud väljakutsele täisjõududega. Kuid ei läinud kaua, mõistmaks, millega päriselt tegu on. „Pärast koti sisu hoolikat uurimist mõistsid politseinikud üsna ruttu, et tegu oli kummist mänguasjaga,“ sõnas kohalik politseijaoskond oma pressiteates. Täpsemalt granaadikujulise seksleluga. Lisaks olid kilekotis kaks kondoomipakikest ja tühi libestipudel. Uurijate kahtlusi kinnitas ka netiotsing, mis kinnitas, et sellise kujuga mõnuvahendeid tõepoolest toodetaksegi.