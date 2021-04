Meenemündid on soe ja südamlik kingitus emadepäevaks 

Pärast 3D-lehtede seeria tohutut edu ja kiiret väljamüüki on selle järjeks loodud uus kolmemõõtmelisxte kuldsete lillede seeria. Sarja teine münt on orhidee. Kullast orhidee õievars on kujutatud väga detailselt ja tõetruult. Kingi see emadepäeval emale ja näita, et hoolid.

„Õunapuu õied”- lihavõttemuna, Carl Faberge’i meistritöö on valmistatud 1901. aastal Vene töösturi Alexander Kelchi tellimusel lihavõttekingiks tema naisele Varvara Kelchile.



Ehtekarbiks mõeldud munakujuline laegas on üks suuremaid, mida Carl Faberge oma eluajal valmistas. Disainis on kasutatud nii juugend kui Jaapani stiili elemente. Muna kaks õõnsat poolt on valmistatud erilise hoole ja täpsusega poleeritud Siberi nefriidist. Muna seisab neljal nikerdatud jalal, mis meenutavad õunapuu oksi ja hargnevad edasi muna külgedele. Punasest ja rohelisest kullast oksad põimuvad ning moodustavad hargnenud mustri, milles õite kroonlehed on kaetud valge emailiga ning südamikuks on roosal taustal valge teemant.



Kuigi keegi meist ei saa originaali omada, saad selle oma kollektsiooni lisades omandada tükikese ajalugu!

Mündil olev neljaleheline ristikhein on ehtne ja looduslik ning seetõttu on ka kõik mündid kordumatud!