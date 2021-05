GALERII! 11 kaunist ja ägedat meenemünti, mis võluvad iga kingisaajat 

Eir on Põhjamaade mütoloogias silmapaistev kangelanna, kes päästis paljude inimeste elusid. Kes on see salapärane tegelane – kas Norra jumalanna või Valkyrie... pole oluline. Mõlemal juhul kirjeldavad kõik allikad teda kui elupäästjat ja meditsiinitöötajate patrooni. Ta on kursis kõigi ravimeetoditega ja osav ravimtaimede kasutamises. Tema jõu värv on punane ja maagilise väe aluseks ravimtaimed.



Just seepärast on hõbemündil kujutatud jumalannat noore, hapra kehaehitusega punapeana, kes nuusutab punast lille. Jumalannat ümbritsevad tervendavad ürdid, erksavärvilised koduaia- ja põllulilled.