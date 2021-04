Eesti uudised VÄIKESE LAPSEGA PERET KIMBUTAB KARU! Ametniku soovitus: pane värav kinni Marvel Riik , täna 14:46 Jaga: M

Karuott kimbutab Järvamaal pererahvast. Foto: Kollaaž (Keskkonnaamet, Karin Kaljuläte / Ekspress Meedia)

„Ei tea, mis selle karu peas toimub, miks ta seal on. Karusid on meil ilmselgelt liiga palju,“ ütles Järvamaa Anna jahtkonna liige Hardi Ulla mõmmiku kohta, kes käib Otiku külas kollitamas väikelapsega peret. „Jahiaega ei ole ja kui ta ema poegadega on, siis teda niikuinii küttida ei tohi. Meil ei ole midagi peale hakata.“