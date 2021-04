Venemaa saadab välja Baltimaade saatkondade töötajaid, teiste seas ka Eesti ametniku 

Lisaks teatas Venemaa välisministeerium, et välja saadetakse ka kolm Slovakkia Moskva saatkonna töötajat, vahendab Interfax.

Eesti välisministeerium teatas reedel, et Eesti mõistab hukka Tšehhi suveräänsuse õõnestamise. Selle taustal kutsuti vaibale siinne Vene suursaadik, kellele teatati nende diplomaadi väljasaatmisest. Solidaarsust Tšehhi vastu näitasid ka Läti ja Leedu, kus saadetakse välja vastavalt üks ja kaks Vene diplomaati.

Tšehhi teatas 17. aprillil, et saadab välja 18 Vene diplomaati. Tegemist on Vene välisluureteenistuse ja sõjaväeluure agentidega, keda seostatakse 2014. aastal toimunud suure laskemoonalao plahvatusega, kus hukkus kaks inimest.

Ka Läti ja Leedu astusid Eestiga sarnase sammu, vahendab LRT. Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis teatas reedel, et Leedu saadab välja kaks Vene diplomaati, kes on seotud spionaažiga. Nad peavad riigist lahkuma seitsme päeva jooksul. Läti välisminister Edgars Rinkēvičs teatas, et saadavad välja ühe Vene diplomaadi. Ka Slovakkia saatis välja kolm diplomaati.