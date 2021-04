VIDEO | Vaino Väljas saab Tallinna vapimärgi

Linnapea Mihhail Kõlvart nentis, et möödunud aastal Tallinna linn seoses koroonapandeemia ja eriolukorraga teenetemärke ei jaganud. „Ka tänavu ei saa me teenetemärke üle anda traditsiooniliselt ehk Tallinna päeval raekojas, vaid sõltuvalt piirangute leevendamisest korraldame selle piduliku ürituse suvel,“ sõnas Kõlvart. „Koroonakriis ja möödunud aasta on olnud raske ja keeruline aeg kõigile, esitades väljakutseid iga valdkonna esindajatele. Ehkki linnavalitsus esitab volikogule teenetemärgi kandidaadiks 27 kodanikku, siis soovin tänada ja tunnustada kõiki tallinlasi panuse eest kriisiga toimetulekul.“