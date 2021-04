Eesti uudised Koolimaja kojamehel lasub pedofiiliakahtlus. Direktor: ta kutsus lapsi nädalavahetusel filmiprojekti tegema Marvel Riik , täna 20:31 Jaga: M

Politsei otsib Andrese võimalike seksuaalkuritegude ohvreid. Foto: Kollaaž (Julia Vakina, PPA)

Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupp pidas eelmisel nädalal kinni 57aastase Andrese, keda kahtlustatakse laste seksuaalses väärkohtlemises. Andres töötas 30 aastat Tallinna vanalinna hariduskolleegiumis kojamehena. Ei kooli hoolekogu liikmetel ega ka õpilastel polnud aimugi, et Andrese kohta on sellised kahtlused õhus. Kas hoolekogu kavatseb direktor Kersti Nigesenilt uurida, miks tal oli Andresega kokkulepe, et mees hoiaks lastest eemale?