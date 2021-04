Särgikaitsmed – ideaalne viis, kuidas ebameeldivate higiplekkidega võidelda! 

Väga tähtis on see, et kaenlaalused oleksid raseeritud (ilmselt ei pea, aga need jäävad lihtsalt paremini nahale) ning sa ei kasutaks deodoranti (muidu ei kinnitu nahasõbralik liim korrektselt). Ausalt öeldes muretsesin veidi, ega nende kandmine pole ebamugav. Ei olnud. Algul oli küll veidi harjumatu, kuid juba tunni-kahe möödudes ei pannud seda enam tähelegi. Teine mure oli ka see, et ilma deodorandita hakkavad kaenlaalused lõhnama, kuid õnneks vähendavad higiplaastrid seda probleemi. Olen pikalt vältinud poes müüdavate deodorantide kasutamist (kuna seal on kemikaale) ning mul on hea meel, et enam ei ole neid vaja.