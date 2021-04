Andmekaitse Inspektsioon uurib politseikaamerate kasutust 

Andmekaitse Inspektsioonil on peatselt valmimas uuendatud juhend kaamerate kasutamise kohta ja muuhulgas puudutab juhend avalikus sektoris, sh korrakaitse eesmärgil, kaamerate kasutamist. Kahtlemata on üks suuremaid avaliku sektori asutusi, kes korrakaitselisi kaameraid kasutab, Politsei- ja Piirivalveamet ja juhend puudutaks ka PPA tegevust, teatab AKI ja palub PPAlt teavet: mis on politseinike vormikaamerate kasutamise õiguslikuks aluseks, millistes situatsioonides politseinik aktiveerib vormikaamera, kuidas toimub vormikaamerate kasutamine, kas vormikaamerad aktiveeruvad automaatselt millegi peale ja kas ja kuidas teavitatakse inimesi (andmesubjekte) vormikaamera kasutamises. Ka palub AKI teavet, mis on politseisõidukite pardakaamerate kasutamise õiguslikuks aluseks, kas pardakaamerad (välja- ja sissepoole suunatud) on terve aja aktiveeritud või aktiveeruvad need teatud tegevuste peale ning kuidas on reguleeritud vormikaamerate ja pardakaamerate lindistuste kasutamine.