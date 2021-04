Endine kantsler Illar Lemetti taotleb kohtus riigilt üle 60 000 euro hüvitist   

Maaeluminsteeriumi endine kantsler nõuab kohtus valitsuselt täiendavat rahalist hüvitist, väites, et valitsus ei kutsunud teda 25. novembril 2019 ametist tagasi mitte koostöö mittelaabumuse, vaid maaeluminister Mart Järviku suhtes välja tulnud korruptsioonikahtlustusest teatamise eest. „Muuhulgas taotleb Lemetti kohtult valitsuse viie ministri kohtusse kutsumist. Valitsuse esindajad leiavad, et kantsleri ametikoht on poliitiline ning kantsler pidi arvestama, et valitsusel on õigus Lemetti vabastada, kui ministri hinnangul koostöö ei sujunud,“ selgitas valitsuse esindaja, vandeadvokaat Piret Kergandberg. „Endisele kantslerile on tasutud hüvitisena juba rohkem kui kuue kuu palk ning kohtule esitatud hüpoteetilised väited ei anna põhjust hüvitise suurendamiseks.“ “Lemetti jätab hüvitise täpse summa kohtu määrata, aga arvab, et ta peaks saama veel juurde hüvitise 12 kuu palga ulatuses. Kuna tema keskmine kuupalk oli üle 5400 euro, tuleks see kokku ca 65 000 eurot, lisas ta.