Oliver Kruuda kaebas süüdimõistmise ringkonnakohtusse       

Harju maakohus tunnistas mullu septembris Oliver Kruuda süüdi 2015-2016 aasta tuludeklaratsioonides valeandmete esitamises ja mõistis talle karistuseks kaks aastat ja kuus kuud vangistust, mida ei pöörata täitmisele, kui Kruuda ei pane kahe aasta ja kaheksa kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu. Kohus mõistis Kruuda ja Rein Lepassoni õigeks neile esitatud süüdistuses, et nad esitasid 2015. aasta märtsis ja mais maksuhaldurile Tere AS-i käibedeklaratsioonides tahtlikult valeandmeid või aitasid sellele kaasat. Kohus nõustus kaitsjatega, et süüdistuses esitatud asjaolud ei vasta kohtus tuvastatule. Tänaseks on Kruuda kaitsjad esitanud Harju maakohtu otsusele apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule.