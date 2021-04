Küsimus | Miks ei tehtud ettevalmistusi kodus vaktsineerimiseks enne, kui vaktsiin juba laos ootas? 

Seejuures on oluline ka konkreetne vaktsiin ning selle säilitus- ja transporditingimused. Kuna kodusvaktsineerimine on väga ressursimahukas, siis ühedoosilise vaktsiiniga on seda veidi lihtsam teha. Seetõttu võeti juba Jannseni vaktsiini müügiloa saamisel plaani pakkuda selle vaktsiiniga vaktsineerimist nendele inimestele, keda on kindlasti vaja vaktsineerida kodus. Siis alustati ka ettevalmistustega, näiteks töötati välja juhised vaktsineerijatele kodus vaktsineerimiseks. See, et vaktsiin on pakendatud 5-doosilistesse viaalidesse selgus alles siis, kui vaktsiinid Eestisse jõudsid. Varasem info oli et tegemist on 10-doosiliste viaalidega. Kuna avatud viaal tuleb ära kasutada kuue tunni jooksul, siis see paljuski määrab ka, kuidas seda vaktsiini on võimalik kasutada ja transportida.