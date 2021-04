Maailm AJUVABA: Florida kool keelab vaktsineeritud õpetajatel tööle tulla Greete Kõrvits , täna 20:35 Jaga: M

GALERII

„Ajukool“ kuulutab loosung Centner Academy peasissepääsu kohal. Foto: AFP/Scanpix

Teinekord on siinkirjutaja kuulnud koroonaväsinud inimeste arvamust, et võiks olla võimalus keelduda sellest, et eaka lähedasega toimetab vaktsineerimata hooldaja või et lapsevanem ei soovi, et vaktsineerimata õpetajad tema võsukest harivad. Üks Florida osariigi põhikool keeras viimase mure aga teistpidi ning teatas, et hoopis vaktsineeritud õpetajad ei tohi õpilastega kokku puutuda.