Ajateenija | Kaitsevägi ei hooli meie tervisest koroonaajal 

Kaitsevägi ei hooli meie tervisest koroonaajal Ajateenija , täna 10:39

Lugesin Õhtulehest artiklit, kuidas kaitsevägi ja Kuperjanovi jalaväepataljon on valetanud seoses isoleeritud ajateenijate osalemisega rivistustel. Ka staabi- ja sidepataljonis ning küberväejuhatuses on esinenud teadlikke rikkumisi terviseameti nõuete vastu. Juba detsembris oli staabi- ja sidepataljonis laialdane koroonapuhang. Terviseameti nõuete kohaselt tuleb lähikontaktsed oma magalasse isoleerida ja neid tuleb hoida teistest eraldi, mis tähendab, et nad ei osale väljaõppes ja neile tuuakse termostega süüa ukse taha (kriis.ee).