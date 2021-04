„Ma pole tütrele veel rääkinud, et emme jääb veel üheks aastaks trellide taha...“ 

42aastane Nazanin eitab suurejoonelisi süüdistusi, justkui oleks ta oma töö käigus BBC heaks, kus ta aitas välja treenida noori ajakirjanikke, plaaninud Iraani valitsust kukutada. Veidi enne vangiminekut sai Nazanin tütre emaks. Ema puudumise vari, nagu abikaasa Richard Ratcliffe seda nimetab, on kuueaastast Gabriellat saatnud kõik need aastad. Gabriella teab, et ema on vangis, kuid Richard pole talle veel rääkinud, et tõenäoliselt jääb ta sinna veel üheks aastaks. „Mõtlesime, et parem on sellega oodata, kuni see [karistus] päriselt teoks saab,“ sõnas isa BBC-le. „Muidugi, kui me eelmisel kuul Nazanini vangistuse lõpus päevi lugesime, oli see ikka üsna kurvastav, kui siis päevad otsa said ja ema välja ei tulnudki.“ Richard pole oma abikaasat näinud 2016. aastast saati.